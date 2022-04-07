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Девушка-гот стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин

Девушка-гот Руби Глум из Глазго стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин

Фото: imagebroker / Arkadius Kozera Globallookpress.com

Изучающая парикмахерское искусство девушка-гот Руби Глум из Шотландии стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин. Соответствующий материал приводит The Sun.

Жительница Глазго призналась, что в детстве подвергалась издевательствам за свой внешний вид со стороны школьников. По словам девушки, она была значительно выше ростом своих сверстников, к тому же являлась фанаткой ню-метал-группы Slipknot. Однако повзрослев, Глум обрела популярность у мужчин благодаря нестандартному, по ее мнению, имиджу.

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Героиня материала привлекла внимание пользователей платформы OnlyFans с помощью образов в готическом стиле, в которые она добавила элементы гламура. Кроме того, девушка прославилась благодаря тому, что делает вид, будто плюет на мужчин. Изначально Глум разместила в TikTok ролик, где плюнула на экран телефона, отвечая юзеру, с чьим мнением была несогласна. Видео стало вирусным, и впоследствии данная идея начала приносить шотландке доход — подписчики мужского пола оказались готовы платить ей большие суммы за подобное унижение.

«Было немного странно и определенно неожиданно видеть, что так много людей просматривают мои материалы и говорят мне, что я — причина, по которой у них фетиш на слюну», — пояснила героиня материала, отметив, что возлюбленный одобряет ее занятие и не проявляет ревности.

В марте стало известно о полной канадской модели Джесси Свитч, которая грозилась съесть своих фанатов на камеру и стала миллионершей. В 2020 году бывшая работница склада завела аккаунт на платформе OnlyFans, где быстро обрела славу благодаря роли великанши. Во время записи ролика откровенного характера полная канадка кладет телефон на пол и начинает «надвигаться» на него издалека.

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Алина Гостева
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