Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлено воздействие космоса на кости космонавтов

Nature: пребывание на МКС привело к усиленной потере костной массы у космонавтов

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Ученые из Института здоровья костей и суставов при Университете Маккейга при Камминге выявили воздействие пребывания в космическом пространстве на кости людей. Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Nature, космонавты усиленно теряют костную массу во время полетов.

В ходе работы специалисты проанализировали данные сканирования запястий и лодыжек 17 астронавтов до и после посещения Международной космической станции (МКС). Оказалось, что за полгода пребывания в космосе человек теряет столько костной массы, сколько теряет за несколько десятилетий на Земле. У девяти космонавтов плотность костей голени не восстановилась даже через год после возвращения, а у тех, кто провел на МКС больше остальных (семь-девять месяцев), регенерация проходила медленнее.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Исследователи подчеркнули, что этот факт может препятствовать выполнению задач по изучению и колонизации Марса, поскольку путь до планеты занимает несколько лет. Расчеты выявили, что три года полета на Марс вызовут остеопороз у 33 процентов космонавтов.

В июне в «Роскосмосе» заявили, что Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина уже начало работать над перелетным модулем для российской марсианской миссии из-за сомнений в совместном сотрудничестве с Европейским союзом.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия
Во Франции показали фильм о переговорах Путина и Макрона
Кремль прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии
Кардиолог назвал допустимый объем шампанского в жару
Россиянам раскрыли простой способ увеличить доход
В ЛДПР отреагировали на появление Университета имени Жириновского в Москве
Российского депутата отпустили из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве
В стене популярного у туристов бара в Ницце нашли останки замурованного человека
На месте скандального памятника «Аленке» открыли новый
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.