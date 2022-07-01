Психолог указала на связь между сутулостью и психологическими проблемами

Психолог Филоненко назвала сутулость психологической попыткой закрыться от других

Сутулость может говорить о ряде психологических проблем, сообщила психолог, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей Елизавета Филоненко. На связь между позой и характером человека она указала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Филоненко, сутулому человеку наверняка непросто общаться с людьми, он склонен тревожиться, не уверен в себе и хочет закрыться от других. «Сгибание плеч — психологическая попытка спрятаться, занять как можно меньше места в мире, закрыться в своем панцире», — считает она.

Филоненко также назвала сутулость вероятным следствием высокого интеллекта и низкой восприимчивости к социальным нормам — по ее словам, это свойственно шахматистам, математикам, ученым. «В этом случае высокий интеллект как бы подавляет социальную чуткость, развернутость к людям. Внутренний мир преобладает над внешней активностью, что и вызывает погруженность в себя», — заключила Филоненко.

Ранее массажист, преподаватель, заведующий отделением «Медицинского массажа и реабилитации» ООО «Преображенская клиника» Владимир Демиденко назвал возникающие после долгого пользования гаджетами болезни. О том, почему при долгом пользовании смартфоном или планшетом происходит спазм мышц, эксперт рассказал «Ленте.ру».