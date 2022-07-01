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Певица Тейлор Свифт тайно обручилась с актером Джо Элвином

Певица Тейлор Свифт тайно обручилась с актером Джо Элвином после пятилетнего романа

Фото: Evan Agostini / AP

32-летняя американская исполнительница Тейлор Свифт тайно обручилась со своим возлюбленным, 31-летним английским актером Джо Элвином. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, помолвка пары состоялась еще несколько месяцев назад, однако о ней знали только близкие друзья артистов и некоторые члены команды певицы. «Тейлор и Джо невероятно счастливы и очень, очень влюблены», — рассказал инсайдер изданию.

Сообщается, что Свифт получила от возлюбленного «невероятно красивое» кольцо, которое она носит только дома, чтобы не привлекать лишнего внимания прессы к своей личной жизни.

Инсайдер также поделился подробностями предстоящей свадьбы пары, заявив, что церемония будет закрытой, без привлечения СМИ: «Они хотят, чтобы их любовь держалась подальше от камер, насколько это возможно. Это только для них».

Свифт и Элвин начали встречаться в 2016 году, спустя несколько месяцев после громкого расставания исполнительницы с актером Томом Хиддлстоном, о помолвке которого стало известно в середине июня этого года.

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Анастасия Астахова
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