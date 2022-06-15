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Том Хиддлстон официально подтвердил помолвку с возлюбленной

Актер Том Хиддлстон официально подтвердил помолвку с возлюбленной Зави Эштон

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Британский актер Том Хиддлстон помолвлен с возлюбленной Зави Эштон. Об этом он заявил в интервью LA Times.

Информация о помолвке появилась в марте 2022 года, когда на безымянном пальце Эштон заметили кольцо с бриллиантом. Хиддлстон подтвердил, что они готовятся к свадьбе. Комментируя свою помолвку, звезда Marvel сказал, что он «очень счастлив».

Хиддлстон и Эштон познакомились в 2019 году во время работы над постановкой «Предательство», где они играли мужа и жену. Актерам сразу же приписали роман, но слухи об их отношениях подтвердились спустя два года, в сентябре 2021-го, когда целующуюся пару засняли папарацци. Вскоре после этого Хиддлстон и Эштон вместе вышли в свет. До этого актер встречался с певицей Тейлор Свифт.

Ранее стало известно о том, что певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити сыграют свадьбу.

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Дениза Мацаева
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