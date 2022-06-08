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Рита Ора и Тайка Вайтити сыграют свадьбу

Рита Ора выйдет замуж за режиссера Тайку Вайтити после года отношений

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Британская певица Рита Ора собирается выйти замуж за своего возлюбленного — режиссера Тайку Вайтити («Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо»). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 31-летняя певица и 46-летний новозеландский кинорежиссер планируют сыграть скромную свадьбу за границей. В конце года пара отпразднует событие в компании своих друзей-артистов на большой вечеринке в Лондоне.

Источник The Sun, близкий к паре, рассказал, что возлюбленные не стали делать из своих отношений шоу и повсюду «кричать» о свадьбе. «Они просто становились все ближе и ближе и, в конце концов, почти одновременно сказали друг другу: "Давай поженимся"», — добавил он.

Рита Ора и Тайка Вайтити начали встречаться в марте 2021 года. Артисты познакомились в Сиднее, Австралия, куда певица прилетела на съемки шоу «Голос», а режиссер — фильма «Тор: Любовь и гром».

Ранее кинорежиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе с адвокатом Марией Леоновой.

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Дениза Мацаева
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