Кинорежиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе с адвокатом Марией Леоновой

56-летний российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский рассказал о том, что тайно женился на своей возлюбленной 38-летней Марии Леоновой. Об этом он сообщил в интервью StarHit.

По словам кинодеятеля, свадьба была скоромной. «Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном», — коротко ответил продюсер. Слухи о том, что сын Андрея Кончаловского женился во второй раз, ходили давно: режиссер фильма «На Луне» и его возлюбленная-адвокат неоднократно выходили в свет с обручальными кольцами.

Описывая свою семейную жизнь, сценарист поведал, что характеризует себя как «умеренного эгоиста»: «И вообще считаю, что определенная степень эгоизма необходима, как и определенная степень любви к себе. Иначе человек не сможет любить окружающих. Конечно, я не бью кулаком по столу, да и спорных вопросов крайне мало».

Долгое время Кончаловский-младший жил с Леоновой в гражданском браке. В 2017 году у пары родился сын Тимур. У кинодеятеля также есть взрослая дочь от актрисы Любови Толкалиной.