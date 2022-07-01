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США не предоставят Польше компенсацию за поставки Киеву вооружений

Военный эксперт Леонков: США и Британия обманули Польшу с поставками вооружения

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США и Великобритания обманули Польшу — страна на самом деле не получит компенсацию за то, что поставляла Украине свое вооружение. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с изданием «Украина.ру».

Он напомнил о словах премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что Варшава рассчитывает на получение компенсации от Еврокомиссии за поставленную Киеву технику. «Моравецкий на всех саммитах напоминает США и Великобритании, что поляки свою часть контракта выполнили, но не получили обещанного взамен. Обещанного они вряд ли дождутся. Потому что все обещанное теперь будет за деньги», — пояснил эксперт.

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По словам Леонкова, раньше речь шла о бартерном обмене — Польша предоставляет оружие Украине, а Вашингтон на эту же сумму поставляет Варшаве американское вооружение. «Теперь Америка на это не пойдет», — выразил уверенность эксперт.

Комментируя намерение Польши расширить численность армии более чем в 2,5 раза — со 150 тысяч до 400 тысяч военных, — Леонков заявил, что Моравецкий таким образом хочет показать свою значимость. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что планирует увеличить число сил реагирования альянса с 40 тысяч до 300 тысяч. По мнению Леонкова, это показывает, что Моравецкий ставит Польшу выше НАТО и это тоже «своего рода торг».

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Алина Гончарова
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