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Россиян предупредили о резком подорожании летнего отдыха в Краснодарском крае

Директор «Турпомощи» Осауленко: цены в отелях на юге России выросли до 40 процентов

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко предупредил соотечественников о резком повышении стоимости летнего отдыха в Краснодарском крае. Об этом пишет «Интерфакс».

Эксперт рассказал, что к концу июня заполняемость гостиниц на юге России достигла в среднем 70 процентов, а в некоторых отелях уже сообщили о полной загрузке до конца туристического сезона. «Традиционно, как только у нас что-то где-то заканчивается или начинаются определенные ограничения, цены рвутся вверх», — отметил он.

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По словам руководителя «Турпомощи», в ряде гостиниц на побережье стоимость проживания подорожала до 40 процентов. Основными причинами ценовых колебаний Осауленко назвал дефицит мест в отелях региона, а также ограниченная география мест, где могут отдыхать россияне.

Ранее сообщалось, что соотечественники массово перестали отдыхать в Крыму летом — загрузка отелей республики в первый летний месяц снизилась на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Отмечается, что одной из главных причин падения спроса стало закрытие ряда аэропортов южной и центральной части России, в том числе в Симферополе.

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Валентина Процкова
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