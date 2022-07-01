Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Украина поможет ЕС заместить газ из России

Зеленский допустил, что Украина поможет ЕС заменить значительную часть газа из России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что поставки электроэнергии с Украины в страны ЕС помогут заменить значительную часть газа из России. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам политика, Киев готовится увеличить объемы поставок электроэнергии в Румынию.

«Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — пояснил он.

Украинский лидер отметил, что этот шаг не только способствует экспортному доходу Киева, но и обеспечивает безопасность для всей Европы. Зеленский напомнил, что страна присоединилась к европейской энергосистеме после начала спецоперации России.

Ранее парламент Румынии одобрил законопроект о снижении налогов на доходы от добычи газа на морском шельфе в Черном море. Аналитики предрекли, что в будущем Румыния сможет побороться с российским «Газпромом» за главную роль в поставках топлива в Центральную и Восточную Европу. При снижении европейской зависимости от российских поставок топлива страна сможет получить миллиарды евро доходов от газовой отрасли.

Время роста
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин передал государству имущество компании-оператора «Сахалин-2»
Украина поможет ЕС заместить газ из России
Австралия ввела санкции против трех российских министров
В Киеве ответили на сообщения о послании Путину через президента Индонезии
Пентагон получил более тысячи предложений по созданию оружия для Украины
США заблокировали связанный с Керимовым трастовый фонд
Финляндия сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Украина задумалась о реструктуризации госдолга
Германии предрекли всплеск инфляции без поставок газа из России
Стало известно о попытке Макрона «образумить спятившего» Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.