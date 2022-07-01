Украина поможет ЕС заместить газ из России

Зеленский допустил, что Украина поможет ЕС заменить значительную часть газа из России

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что поставки электроэнергии с Украины в страны ЕС помогут заменить значительную часть газа из России. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам политика, Киев готовится увеличить объемы поставок электроэнергии в Румынию.

«Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — пояснил он.

Украинский лидер отметил, что этот шаг не только способствует экспортному доходу Киева, но и обеспечивает безопасность для всей Европы. Зеленский напомнил, что страна присоединилась к европейской энергосистеме после начала спецоперации России.

Ранее парламент Румынии одобрил законопроект о снижении налогов на доходы от добычи газа на морском шельфе в Черном море. Аналитики предрекли, что в будущем Румыния сможет побороться с российским «Газпромом» за главную роль в поставках топлива в Центральную и Восточную Европу. При снижении европейской зависимости от российских поставок топлива страна сможет получить миллиарды евро доходов от газовой отрасли.