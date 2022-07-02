Минобороны раскрыло потери ВСУ в районе Артемовска

Минобороны РФ заявило об уничтожении до 120 украинских военнослужащих в районе Артемовска

Российские воздушно-космические силы (ВКС) с помощью высокоточного оружия уничтожили до 120 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Артемовск. Потери украинской стороны в субботу, 2 июля, раскрыло Министерство обороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Также силами российских военнослужащих было уничтожено около 15 единиц военной техники противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

