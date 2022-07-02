Спасатели нашли совершивший жесткую посадку в Хакасии вертолет

Спасатели обнаружили частный вертолет Robinson, совершивший жесткую посадку в Хакасии

Спасатели обнаружили частный вертолет Robinson R-44, который совершил жесткую посадку в Хакасии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда» со ссылкой на экстренные службы.

По информации канала, пилот воздушного судна выжил. «Пилот цел, жив, здоров. Просто сел неудачно», — добавил собеседник ТАСС.

В Telegram-канале «112» уточняется, что Robinson частично находится в реке Большой Абакан. Перед аварийной посадкой на его борту сработал аварийный маяк. Вертолет принадлежит Борихинскому пивзаводу, он следовал по маршруту из алтайского села Артыбаш в Абакан.

В субботу, 2 июля, сообщалось, что частный вертолет Robinson пропал без вести в Хакасии. Сначала воздушное судно пропало со связи, а потом подало сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.