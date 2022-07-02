Двое рабочих погибли в жерновах дробилки в Казахстане

Двое рабочих погибли и трое пострадали в жерновах дробилки в Казахстане

Двое рабочих погибли и трое пострадали в жерновах автоматической дробилки на предприятии в Казахстане. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает «Газета.ru».

По данным издания, инцидент произошел во время ремонтных работ на дробильно-сортировочном заводе «Казфосфат» в Жамбылской области. Ремонтом автоматической дробилки занимались пятеро рабочих, по пока что неизвестным причинам устройство заработало. В результате 28-летний сварщик и 35-летний слесарь погибли. Трое других рабочих были госпитализированы с различными травмами.

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