Израиль сбил три прилетевших со стороны Ливана беспилотника

Израильские истребитель и ракетный катер сбили три беспилотника со стороны Ливана

Израильские истребитель и ракетный катер сбили три прилетевших со стороны Ливана беспилотника — они влетели в экономическую зону Израиля. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей армии Израиля.

До этого сообщалось о перехвате трех «вражеских дронов» над Средиземным морем: беспилотные летательные аппараты были перехвачены с кораблей военно-морского флота. Системы обнаружения сработали на ранней стадии и перехвачены в наиболее «подходящей оперативной точке». Военные на данный момент считают, что дроны не представляли реальной угрозы на протяжении всего полета.

Ранее 2 июля Израиль нанес ракетные удары по провинции Тартус в Сирии, пострадали двое мирных жителей. Представитель Минобороны Сирии уточнил, что удар нанесли к западу от ливанского города Триполи по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса.

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