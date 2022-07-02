Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израиль сбил три прилетевших со стороны Ливана беспилотника

Израильские истребитель и ракетный катер сбили три беспилотника со стороны Ливана

Фото: Shutterstock

Израильские истребитель и ракетный катер сбили три прилетевших со стороны Ливана беспилотника — они влетели в экономическую зону Израиля. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей армии Израиля.

До этого сообщалось о перехвате трех «вражеских дронов» над Средиземным морем: беспилотные летательные аппараты были перехвачены с кораблей военно-морского флота. Системы обнаружения сработали на ранней стадии и перехвачены в наиболее «подходящей оперативной точке». Военные на данный момент считают, что дроны не представляли реальной угрозы на протяжении всего полета.

Ранее 2 июля Израиль нанес ракетные удары по провинции Тартус в Сирии, пострадали двое мирных жителей. Представитель Минобороны Сирии уточнил, что удар нанесли к западу от ливанского города Триполи по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль
Израиль сбил три прилетевших со стороны Ливана беспилотника
В НХЛ обеспокоились будущим российских игроков
Биолог оценил опасность паразитов в речной воде
Арестованный российский танкер освободили
Гинзбург рассказал о пользе от употребления дыни
Байден отправил в Конгресс письмо о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Лукашенко отверг возможность ядерного шантажа со стороны Минска и Москвы
В Запорожской области сообщили об обстреле грузового поезда
Шансы Польши на репарации от Германии оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.