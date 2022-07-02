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Асмус высказалась об эмиграции из России

Актриса Кристина Асмус заявила, что никогда не задумывалась об эмиграции из России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известная актриса Кристина Асмус порассуждала об эмиграции из России. Ее слова передает KP.RU.

Звезда заявила, что не задумывалась о том, чтобы покинуть страну. «Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок», — заверила Асмус в ходе общения с журналистами после представления им нового фильма «Булки» со своим участием. Отмечается, что актриса отказалась высказываться об уехавших из РФ знаменитостях.

Ранее актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы покинул Россию. Он назвал такие публикации дезинформацией и подчеркнул, что воспринимает их с грустью.

Перед этим в СМИ появилась информация об эмиграции ряда знаменитостей. В частности, сообщалось, что из России уехала исполнительница Алла Пугачева и певец Валерий Меладзе, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова. Все они позже опровергли эти утверждения. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова заявила, что покинула страну и пока не намерена возвращаться.

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Маргарита Щигарева
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