В Стокгольме заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана для Швеции и Финляндии

Журналист SVT Сильвер назвал заявление Эрдогана о курдах «неприятным сюрпризом» для НАТО

Заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) оказалось «неприятным сюрпризом» для Швеции, Финляндии и НАТО, пишет журналист шведской SVT Хенрик Сильвер (Henrik Silver).

По словам автора, слова турецкого лидера «удивили весь пресс-корпус». «Заявление действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», — отметил он. Своими действиями Эрдоган показывает, что вопрос вступления Швеции и Финляндии решает именно Анкара, считает журналист. «Он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него», — отметил он.

Сильвер назвал заявление Эрдогана продиктованным внутриполитическими причинами, так как в 2023 году Турцию ждут президентские выборы.

«В последний день саммита Эрдоган ясно дал понять, что требует, чтобы Швеция и Финляндия выполнили обещания, данные ими в соглашении, если Турция собирается снять вето против членства Швеции и Финляндии в НАТО», — уточнил журналист.

29 июня НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.