Обозреватель DWN Мориц Эндерс назвал Германию сильнейшей угрозой для Евросоюза

Обозреватель немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) Мориц Эндерс предрек крах Евросоюза из-за Германии. Об этом он написал в своей статье под названием «ЕС: великое будущее или неминуемый распад?».

Эндерс назвал Германию сильнейшей угрозой для ЕС, который в будущем, по его мнению, будет раздавлен США, Россией и Китаем. Помимо этого, он призвал внимательно относиться к геополитическим планам Великобритании, которая покинула союз.

Но при этом наибольшая опасность для сообщества исходит от него самого, уверен эксперт. В частности, этому способствует «провальная политика в области безопасности и энергетики». По словам Эндерса, европейские проекты в этой сфере ничем не обеспечены, потому что Германии — крупнейшему донору организации — грозит массовая деиндустриализация. «В этой стране может исчезнуть до шести миллионов рабочих мест», — добавил он.

Последствием этого эксперт считает потерю «дойной коровы» Евросоюза. Такая ситуация сделает невозможным сохранение ЕС, уверен Эндерс.

В июне аналитик Владимир Штепан предрек крах экономики стран ЕС из-за топливных санкций против России. Он обратил внимание на то, что российские топливные доходы выросли в пять-шесть раз, а поставки могут быть на треть или наполовину меньше.