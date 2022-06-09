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В Чехии предрекли крах экономики стран ЕС из-за топливных санкций против России

Radio Universum: Чехии грозит крах экономики из-за топливных санкций против России

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы «Энергия не роскошь», экс-глава Чешской газовой компании Владимир Штепан предрек крах экономики стран Евросоюза (ЕС) из-за топливных санкций против России. Об этом он заявил в эфире Radio Universum.

По мнению Штепана, цель ограничений не будет достигнута даже при полной остановке поставок газа в Европу. «Россия будет процветать», — констатировал аналитик. Он обратил внимание на то, что российские топливные доходы выросли в пять-шесть раз, а поставки могут быть на треть или наполовину меньше.

Как объяснил эксперт ограничения российских поставок нефти, газа, угля приводят к росту цен на них в 3-5 раз. «Поэтому русским достаточно продать треть или половину, а доходы их будут выше, чем в обычных условиях при продаже ста процентов. Так что они ничего не боятся», — подчеркнул он. При этом Штепан отказался считать политическими меры по оплате топлива в рублях.

При этом Чехия зависит от российского топлива, так как половина импорта приходится на него. По его мнению, резкий отказ от нефти и газа из России грозит стране уничтожением. «В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет», — отметил аналитик. По его словам, «норвежский газ всегда останется только на бумаге», а других источников у Праги нет.

Ранее эксперты New York Times заявили, что постепенное введение ЕС нефтяного эмбарго против России отразится на большинстве стран мира, включая Европу и США.

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Марина Совина
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