В Греции потребовали провести референдум по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Экс-евродепутат Мариас заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО опасно для Греции

Бывший депутат Европарламента, глава партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас потребовал провести референдум по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он заявил в интервью порталу militaire.gr.

По мнению Мариаса, вступление этих стран в альянс опасно для всех греков. Он обратил внимание на то, что возражения Москвы против этого, а также близость Финляндии к России сильно увеличивают шансы военного конфликта. «В таком случае и в соответствии со статьей 5 Устава НАТО Греция будет вынуждена вступить в военный конфликт с Россией», — констатировал экс-евродепутат.

Мариас задался вопросом, желает ли «греческий народ послать своих детей на жертву ради Швеции и Финляндии». По его словам, такое решение может быть выражено только через референдум. «Потому что в отличие от более ранних расширений НАТО со странами бывшего Восточного блока, которые произошли в совершенно иной исторический момент, сегодняшнее расширение НАТО со Швецией и Финляндией происходит как в свете войны на Украине, так и в контексте эпохи холодной войны, которая пахнет порохом», — пояснил он.

При этом Швеция и Финляндия не приедут защищать Грецию в случае ее конфликта с Турцией, уверен политик, так как статья 5 Устава НАТО не активируется в случае военного конфликта между двумя странами-членами НАТО.

В мае министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна выступает за вступление Финляндии и Швеции в НАТО.