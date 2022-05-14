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В Греции прокомментировали возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Греции Дендиас поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Никос Дендиас

Никос Дендиас. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна выступает за вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он сообщил, прибыв на неформальный ужин глав МИД стран альянса в Берлине, передает РИА Новости.

Дендиас прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО и заявил, что этот вопрос станет одним из основных на обсуждении во время ужина. Он также поддержал решение этих стран.

«Я жду очень интересного ужина. Основным "блюдом" будет вторжение России на Украину и то, что имеет большое значение, я думаю, для всех стран-членов НАТО: присоединение к НАТО Швеции и Финляндии», — подчеркнул он.

Глава МИД Греции добавил, что страна имеет хорошие отношения и со Швецией, и с Финляндией.

«Они также являются членами Европейского союза. Следовательно, у греческой стороны очень четкая позиция: мы готовы приветствовать Швецию и Финляндию в натовской семье. Мы считаем, что они могут многое предложить», — заключил он.

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Марина Совина
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