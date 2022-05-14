Португалия высказалась о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Португалии выразил надежду на вступление Финляндии и Швеции в НАТО к концу года

Власти Португалии надеются, что Финляндия и Швеция смогут стать членами НАТО к концу 2022 года, заявил министр иностранных дел страны Жоау Гомеш Кравиньу (Joao Gomes Cravinho), пишет ТАСС со ссылкой на издание Diário de Notícias.

Как уточнил политик, вступление государств в состав Североатлантического альянса будет зависеть от «других 29 членов, помимо Португалии». «Я хотел бы думать, что к концу текущего года это станет возможным, что Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО», — высказался глава МИД. Министр выразил надежду, что это не составит «больших трудностей».

Ранее Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.

Государства сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля.