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Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала его экономить

Глава регулятора ФРГ Мюллер опасается полного прекращения поставок российского газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер допустил полное прекращение поставок газа из России и призвал немцев экономить топливо, передает Allgemeine Zeitung.

«Россия на протяжении десятилетий независимо от того, какими бы плохими ни были отношения, придерживалась действующих договоренностей. С некоторых пор это иначе», — отметил он. Россия снизила поставки по «Северному потоку» в Германию и Европу на 60 процентов. «Технические причины, которыми это обосновывают, нас не убеждают», — подчеркнул Мюллер.

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По словам главы агентства, тысячи компаний Германии испугало проведение запланированных летом технических работ на «Северном потоке», они боятся, что российский газ больше не поступит в ФРГ. Мюллер призвал владельцев домов и квартир перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. По его словам, «это позволит сократить потребление газа на 10-15 процентов». Мюллер добавил, что двенадцать недель до начала отопительного сезона нужно использовать для подготовки.

Ранее стало известно, что правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. В стране запущена вторая из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.

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Платон Щукин
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