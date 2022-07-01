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Германия решила ввести специальный сбор для потребителей газа

Reuters: Германия введет специальный сбор для потребителей газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. По задумке, такое решение должно помочь поставщикам, столкнувшимся с быстро растущими ценами на импорт, пишет Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Закон должен быть принят парламентом 8 июля, сообщили источники агентства. Сбор сделает газ более дорогим для всех, а не только для определенных семей, уверены эксперты.

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Ранее Федеральное сетевое агентство Германии, выполняющее функции регулятора, заявило о сложившейся в стране напряженной ситуации с поставками газа и допустило ее ухудшение в дальнейшем.

23 июня министр экономики и защиты климата Роберт Хабек сказал, что ФРГ сталкивается с газовым кризисом, а жители и предприятия должны сократить потребление газа — «сейчас, летом, а затем и зимой». Также он объявил о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.

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Платон Щукин
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