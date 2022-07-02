Россия отменила запрет на въезд для 47 тысяч граждан Киргизии
Россия отменила запрет на въезд для 47 тысяч граждан Киргизии после переговоров на этот счет на высоком уровне. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД Киргизии.
По данным издания, около 47 тысячам граждан Киргизии до недавнего времени был запрещен въезд в Российскую Федерацию из-за того, что они совершили на территории страны мелкие административные правонарушения. Характер этих правонарушений не уточняется.
Решение об отмене запрета было принято на высоком уровне по итогам прошедших в мае переговоров России и Киргизии. Тем не менее отмечается, что в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, остаются около 35 тысяч граждан Киргизии.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна рискует потерять независимость из-за невыплаты внешнего долга. Глава государства отметил, что стране придется погасить долги в течение следующих 10 лет нам. Речь идет о долгах, которые Киргизия копила на протяжении 30 лет.