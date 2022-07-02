Россия отменила запрет на въезд для 47 тысяч киргизов после переговоров на высоком уровне

Россия отменила запрет на въезд для 47 тысяч граждан Киргизии после переговоров на этот счет на высоком уровне. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД Киргизии.

По данным издания, около 47 тысячам граждан Киргизии до недавнего времени был запрещен въезд в Российскую Федерацию из-за того, что они совершили на территории страны мелкие административные правонарушения. Характер этих правонарушений не уточняется.

Решение об отмене запрета было принято на высоком уровне по итогам прошедших в мае переговоров России и Киргизии. Тем не менее отмечается, что в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, остаются около 35 тысяч граждан Киргизии.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна рискует потерять независимость из-за невыплаты внешнего долга. Глава государства отметил, что стране придется погасить долги в течение следующих 10 лет нам. Речь идет о долгах, которые Киргизия копила на протяжении 30 лет.

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