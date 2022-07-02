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Японии предсказали резкий рост цен после национализации Россией «Сахалина-2»

Kyodo предсказало Японии резкий рост цен после потери прав в проекте «Сахалин-2»

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Японские компании могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2» после указа президента России Владимир Путина о национализации и столкнуться с резким ростом цен на энергию при возникновении проблем с поставками природного газа. Такое предсказание сделало агентство Kyodo.

«При возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию, что на фоне приближения самого жаркого летнего периода неизбежно окажет воздействие на жизнь и деловую обстановку в Японии», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Японии сложилась напряженная ситуация с электроэнергией. На Россию приходится около девяти процентов поставляемого в страну газа, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2».

Если долговременные контракты не сохранятся, то придется закупать топливо на открытом рынке по высоким ценам, указывает агентство.

Ранее японские пользователи Twitter резко отреагировали на сообщение телеканала NHK об указе президента России Владимира Путина о национализации нефтегазового проекта «Сахалин-2». Они заявили, что сложившаяся ситуация нанесет ущерб не только торговым компаниям, но и национальным интересам. По их словам, это приведет к росту бедности и нищеты в стране.

В пятницу, 1 июля, Путин своим указом передал государству имущество компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Акционерами Sakhalin Energy являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

Время роста


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Марина Совина
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