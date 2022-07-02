Минобороны показало на видео боевые вылеты российских Су-25 на Украине

Минобороны показало на видео, как российские Су-25 совершают боевые вылеты на Украине

Министерство обороны показало на видео, как совершаются боевые вылеты Су-25 ВКС России на Украине. Запись работы российских летчиков в субботу, 2 июля, появилась в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах ролика, предоставленного оборонным ведомством, видно, как летчик и механик собираются к новому полету. После этого самолет покидает аэродром и направляется на боевое задание.

На записи показаны маневры, совершаемые российским летчиком во время полета, и как наносятся удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, как они уничтожаются. В сообщении ведомства уточняется, что после применения авиационных средств поражения были поражены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После возвращения на аэродром специалисты инженерно-технического состава начали готовить авиационную технику к повторному боевому вылету.

Ранее также стало известно, что Минобороны показало на видео уничтожение украинских позиций танком Т-80БВ и бронетранспортером БТР-82А. На кадрах было видно, как танк едет по проселочной дороге и выходит к полю. В ведомстве также рассказали, что танкисты использовали при выполнении задач «сложный тактический элемент».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.