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Минобороны показало на видео уничтожение украинских позиций танком и БТР

Минобороны показало уничтожение позиций украинских военных с помощью танка и БТР

Минобороны показало на видео уничтожение украинских позиций танком Т-80БВ и бронетранспортером БТР-82А. Запись появилась в субботу, 2 июля, в распоряжении РИА Новости.

На кадрах видно, как танк едет по проселочной дороге и выходит к полю. На открытом пространстве он выполняет боевые задачи, совершая несколько выстрелов по войскам ВСУ. После этого машина возвращается, а вместо танка выходит к рубежу бронетранспортер. БТР, как отмечается, наводил 30-миллиметровую пушку на объекты и вел огонь из нее.

В Минобороны уточнили, что экипажи танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты уничтожили огневые точки и укрепленные позиции ВСУ и националистических батальонов. В ведомстве также рассказали, что танкисты использовали при выполнении задач «сложный тактический элемент» — фланговую стрельбу в движении. Такой маневр помогает «повысить выживаемость техники на поле боя».

Ранее российские войска поразили три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районе Авдеевки и Дзержинска. По словам представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, также были атакованы по два взвода «Гиацинтов» в районах Калинов и Артемово и самоходных артиллерийских точек 2С1 «Гвоздика» недалеко от Очеретина.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Варвара Кошечкина
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