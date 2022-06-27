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Российские войска нанесли удар по украинским реактивным системам «Град»

Минобороны заявило о поражении трех взводов украинских РСЗО «Град» и взвода гаубиц М-777

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска поразили три взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районе Авдеевки и Дзержинска. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар высокоточным оружием по взводу гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров возле Константиновки. Также были атакованы по два взвода гаубиц «Гиацинт» в районах Калинов и Артемово и самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» недалеко от Очеретина и Новолуганска.

Конашенков подчеркнул, что пораженная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) вела обстрел Донецка и других городов Донецкой народной республики (ДНР).

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3870 военной автомобильной спецтехники, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов, 684 боевые машины РСЗО, 3830 бронемашин, 350 ЗРК, 1373 беспилотников, 215 самолетов и 132 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео с уничтожением украинской артиллерии. В Минобороны рассказали, что удар по взводу буксируемых орудий ВСУ был нанесен с помощью беспилотников.

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Константин Лысяков
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