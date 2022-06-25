Минобороны показало кадры уничтожения позиций артиллерии ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры поражения артиллерийского взвода ВСУ
Минобороны России показало на видео момент уничтожения артиллерийского взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.
Российская разведка установила местоположение взвода буксируемых орудий ВСУ, после чего нанесла удар с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ведомство заявило об уничтожении позиций украинских войск.
Ранее Минобороны заявило, что российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 58 районам дислокации ВСУ. Среди уничтоженных целей — взвод поставленных Украине США гаубиц М-777 на острове Кубанский.