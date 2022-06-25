Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения позиций артиллерии ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры поражения артиллерийского взвода ВСУ

Минобороны России показало на видео момент уничтожения артиллерийского взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Российская разведка установила местоположение взвода буксируемых орудий ВСУ, после чего нанесла удар с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ведомство заявило об уничтожении позиций украинских войск.

Ранее Минобороны заявило, что российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 58 районам дислокации ВСУ. Среди уничтоженных целей — взвод поставленных Украине США гаубиц М-777 на острове Кубанский.

Что делать?
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Силы ЛНР и России взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске
Минобороны показало кадры уничтожения позиций артиллерии ВСУ
В Норвегии повысили уровень террористической угрозы до «чрезвычайного»
В Мюнхене десятки тысяч человек смогут выйти на протесты из-за саммита G7
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Более 160 комнат прохлады открыли в Москве
Российский игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к нему американцев
Желание Джонсона уйти в отставку объяснили
Песков прокомментировал слухи о присвоении Пригожину Героя России
Глава украинской разведки анонсировал «перелом» в СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.