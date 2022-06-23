В Минобороны заявили об уничтожении взвода гаубиц М-777 США на острове Кубанский

Генерал Конашенков заявил об уничтожении взвода гаубиц М-777 США на острове Кубанский

Российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 58 районам дислокации артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, среди уничтоженных целей — взвод поставленных Украине США гаубиц М-777 на острове Кубанский.

Также в Минобороны заявили о поражении 26 пунктов управления войсками ВСУ и трех мобильных пунктов управления беспилотниками.

По уточненным данным военного ведомства, к 23 июня российские войска уничтожили 349 зенитных ракетных комплексов и 2088 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Ранее 21 июня Минобороны России показало видео уничтожения гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров, которые были поставлены на Украину из США и стран Европы.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 17 июня глава государства заявил, что решение о проведении операции было вынужденным и трудным, но необходимым.