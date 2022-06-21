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Минобороны показало уничтожение американских гаубиц на Украине

Минобороны показало уничтожение артиллерией гаубиц М-777, поставленных на Украину из США

Минобороны России показало уничтожение гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров, которые были поставлены на Украину из США и стран Европы. Видео военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 21 июня.

В министерстве рассказали, что координаты расположения американской техники были установлены подразделениями разведки с помощью беспилотников. Удар по выявленным огневым позициям врага был нанесен российской артиллерией.

«В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены», — рассказали в Минобороны.

Всего за сутки российская артиллерия уничтожила 15 гаубиц М-777 иностранного производства, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны опубликовало кадры с работой расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», которые наносили удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. По данным ведомства, точность попадания установки — до метра.

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Константин Лысяков
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