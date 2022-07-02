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Летевшую через Анкару россиянку задержали за нарушение миграционных правил

В аэропорту Анкары задержали российского врача за нарушение миграционных правил

Фото: Umit Bektas / Reuters

Власти Турции задержали в аэропорту Анкары детского врача, гражданку России Елену Гавриленко. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, россиянка следовала транзитом в Молдавию. Гавриленко задержали вместе с молдавской коллегой, их обвиняют в нарушении миграционного законодательства. По словам Мельникова, женщины направлялись на симпозиум медиков в Кишиневе и у них не было намерения проживать или работать в Турции.

В связи с этим вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека написал письмо послу Турции в России Мехмету Самсару с просьбой вмешаться в ситуацию. Мельников также напомнил, что россияне могут находиться на территории Турции без визы и иных дополнительных документов и условий, если срок их пребывания на территории Турции менее 60 суток.

Ранее в Таиланде за нарушение миграционных правил задержали гражданина России. 32-летний Дмитрий Игнатов попался при попытке пересечь границу с Камбоджей. Cотрудники пропускного пункта заметили, что его виза истекла, а последний визовый штамп в паспорте неумело исправлен ручкой.

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