Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России ограничат переплату по новым ипотечным кредитам

Центробанк России с 3 июля ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России с 3 июля ограничат переплату по новым ипотечным кредитам, поправки внесены в закон «О потребительском кредите (займе)», который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнили в Центробанке России, с этой даты полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. При этом в ПСК входят не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи — к примеру, страховка и дополнительные услуги.

В Банке России добавили, что с 1 июля временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам был отменен. Его ввели 25 февраля в связи с резким повышением процентных ставок. «Ограничение ПСК позволяет сбалансировать интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее в Минстрое России отреагировали на предложение Счетной палаты запретить выдачу льготной ипотеки с государственной поддержкой на покупку студий и однокомнатных квартир. В ведомстве отметили, что не поддерживают инициативу ограничить приобретение малометражного жилья по льготной ипотеке.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН
Названы главные причины набора веса летом
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага
Стало известно об усталости Запада от поддержки Украины
Российский сенатор разочаровался в Германии из-за Украины
США запустили в космос спутник для «демонстрации технологий будущего»
ВОЗ допустила рост заболеваемости COVID-19 в России
В Польше назвали следующую после Украины цель России
Найдена восстанавливающая рост волос молекула
В России ограничат переплату по новым ипотечным кредитам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.