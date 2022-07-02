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Российский сенатор разочаровался в Германии из-за Украины

Сенатор Пушков заявил, что Германия и Запад «проглатывают агрессивную ересь» от Украины
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил разочарование позицией Германии и Запада по Украине.

Российский сенатор прокомментировал критику посольством Израиля в ФРГ украинского посла в Берлине Андрея Мельника за сомнения в том, что лидер националистов Степан Бандера виновен в геноциде евреев и других народов.

«Лицо украинской "дипломатии" во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны», — подчеркнул Пушков.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал высказывание украинского дипломата о Бандере его личным мнением, которое не отражает позицию внешнеполитического ведомства Украины.

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Марина Совина
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