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На Украине объяснили высказывание своего посла о Бандере

Представитель МИД Украины Николенко назвал слова Мельника о Бандере его личным мнением

Фото: РИА Новости

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины объяснили слова посла республики в Германии Андрея Мельника о лидере украинских националистов Степане Бандере. Об этом высказался представитель ведомства Олег Николенко, сообщает РИА Новости.

Николенко назвал высказывание украинского дипломата о Бандере его личным мнением, которое не отражает позицию внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее в интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу Мельник признался, что посещал могилу Бандеры в Мюнхене, поскольку считает его «борцом за свободу», над которым не властны никакие законы. «Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — пояснил свою позицию посол.

Во время Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине, и тесно сотрудничал с нацистской Германией. В октябре 1959 года он был ликвидирован агентом Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Богданом Сташинским в Мюнхене.

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Алевтина Запольская
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