В Израиле резко ответили на слова посла Украины о Бандере

Посольство Израиля назвало искажением исторических фактов слова Мельника о Бандере

Посольство Израиля в Берлине резко ответило на слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о лидере украинских националистов Степане Бандере. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter дипмиссии.

«Заявление украинского посла — это искажение исторически фактов, опошление холокоста и оскорбление тех, кто был убит Бандерой и его людьми», — говорится заявлении диппредставительства.

В сообщении посольства уточняется, что заявление Мельника не только подрывает всеобщие ценности, но и «мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире».

Ранее в интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу украинский дипломат признался, что посещал могилу Бандеры в Мюнхене, поскольку считает его «борцом за свободу», над которым не властны никакие законы. «Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — пояснил свою позицию Мельник.

Позже представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова Мельника о Бандере его личным мнением.

Во время Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине, и тесно сотрудничал с нацистской Германией. В октябре 1959 года он был ликвидирован агентом Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Богданом Сташинским в Мюнхене.