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Россиянам напомнили о штрафах за перестановку в квартире

Юрист Данилов напомнил, что россияне могут получить штраф за перестановку в квартире

Фото: Pixabay

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов напомнил в беседе с агентством «Прайм», что россияне могут получить штраф за перестановку в квартире.

По его словам, делать самостоятельную перестановку техники во многих случаях, даже если речь не идет о переносе несущих стен, запрещено. Специалист отметил, что сотрудники компаний жилищно-коммунального хозяйства обязаны сообщить о фактах нарушений в городскую жилищную инспекцию.

Таким образом, юрист пояснил, что газовые плиты, стиральные машины, раковины для мытья посуды нельзя переставлять без разрешения органа ЖКХ районного назначения. Следует заранее учесть, что желаемая перепланировка может быть не утверждена просто на основании мнения отдельно взятого чиновника, отметил Данилов.

Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала, какие виды деятельности запрещены в квартире, согласно российскому законодательству. Кудерко объяснила, что запрещенные виды работ связаны с распоряжением пространства в квартире. В частности, россиянам нельзя хранить на балконе многоквартирного дома взрывоопасные и пожароопасные предметы и устанавливать сушилки, если этого не предполагает конструкция.

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Марина Совина
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