«Сахалин-2» поставил Токио перед выбором между G7 и энергобезопасностью

Nikkei: «Сахалин-2» поставил Токио перед выбором между единством G7 и энергобезопасностью

Решение России по нефтегазовому проекту «Сахалин-2», долю в котором имеют японские корпорации Mitsui и Mitsubishi, поставило Токио перед сложным выбором между единством «Большой семерки» (G7) в ее давлении на Россию и собственной энергобезопасностью. Об этом пишет Nikkei, передает ТАСС.

Издание спрогнозировало три возможных сценария для Японии, каждый из которых имеет недостатки. Так, в первом случае компании будут вынуждены согласиться с условиями России и получить долю в новом операторе «Сахалина-2», однако у них нет гарантии, что пропорция их участия в проекте или структура собственности сохранятся.

Второй сценарий предполагает отказ от перехода к новому оператору проекта при сохранении действующих долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

Третий, наихудший сценарий предполагает, что в случае отказа корпораций от долей в новом операторе контракты на поставку СПГ могут быть расторгнуты. Это повлечет за собой серьезный удар по энергетической безопасности страны, так какединственной альтернативой относительно дешевому газу с «Сахалина-2» будет покупка СПГ по более высоким ценам на спотовом рынке.

1 июля президент России Владимир Путин своим указом передал государству имущество компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Акционерами Sakhalin Energy являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).