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США запустили в космос спутник для «демонстрации технологий будущего»

США запустили с мыса Канаверал ракету-носитель Atlas V с засекреченным военным спутником

Фото: NASA / Globallookpress.com

Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету-носитель Atlas V с двумя военными спутниками, трансляция ведется на сайте организации.

Первая ступень ракеты оснащена российским двигателем РД-180 разработки НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос»). Носитель стартовал в пятницу, 1 июля. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 19:15 по времени восточного побережья США (в 02:15 по московскому времени в субботу, 2 июля).

Запуск со путниками, которые будут работать в интересах Космических сил США, изначально должен был произойти в четверг, 30 июня. Он был перенесен из-за облачности и приближающейся грозы.

Один из спутников, WFOV, оснащен инфракрасным сенсором. Он позволит американским военным получать изображение участков поля боя высокого качества. Второй аппарат, USSF-12 Ring, засекречен. На сайте ULA указано, что он необходим для «демонстрации технологий будущего».

Оба спутника будут работать на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров над экватором.

Ранее сообщалось, что украинские военные получают спутниковые снимки и массивы данных от НАТО. Американские коммерческие спутники делали снимки острова Змеиный в Черном море за несколько дней до украинской попытки высадить туда десант.

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Марина Совина
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