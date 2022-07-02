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Власти Узбекистана заподозрили внешнее вмешательство в протесты на севере страны

МВД и правительство Узбекистана заявили о внешнем вмешательстве в протесты в Каракалпакии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Есть основания подозревать некие внешние силы во вмешательстве в протесты, прошедшие в Республике Каракалпакия на севере Узбекистана. Это следует из совместного заявления парламента, правительства и МВД Каракалпакстана, цитату приводит «Интерфакс».

«Вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий», — говорится в сообщении властей страны. При этом не поясняется, о каких именно сторонах из-за рубежа идет речь.

1 июня массовые протесты прошли в Республике Каракалпакия из-за поправок в законы страны, которые могут лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она оказалась в составе Узбекистана, но имела относительную самостоятельность.

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Алевтина Запольская
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