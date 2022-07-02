Рекрутер раскрыл способ увеличить шансы найти работу

Рекрутер Валинуров посоветовал обращаться к старым знакомым при поиске работы

Рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что при поиске работы не нужно забывать о личных контактах. Также он добавил, что не стоит откликаться на интересные предложения только нажатием нужной кнопки на сайте поиска вакансий, а необходимо попробовать связаться лично с компанией и предложить свою кандидатуру. Советы россиянам, которые не могут найти работу, Валинуров дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Не важно работаете вы или не работаете, вы в чем-то являетесь специалистом. Соответственно, ваши услуги юриста, копирайтера, рекрутера, журналиста, механика и прочее, могут быть востребованы частными лицами и компаниями как фрилансера», — сказал Валинуров.

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Где найти работу?

Человек встает на учет в центр занятости не для того, чтобы получить какие-то деньги, а для того, чтобы получить информацию о вакансиях, подчеркнул рекрутер. По его словам, плюс обратиться в центр занятости заключается в том, что там есть возможность бесплатно пройти повышение квалификации и обучиться новым профессиям, в том числе в сфере IT — это сейчас востребовано и хорошо оплачивается. «Но могу сказать, что самые интересные вакансии все-таки не в службе занятости, они есть в открытых источниках», — заявил рекрутер.

Помимо этого, всегда можно поднять контакты не просто друзей, а те связи, с которыми были пересечения по работе год, два и пять лет назад. У кого-то точно подберется для вас вакансия, пусть не сразу, но найдется Ильгиз Валинуров рекрутер

Ошибки при поиске работы

Валинуров подсказал тем, кто долго находится в поиске работы, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты.

«Поиску работы не выделяется достаточное количество времени и делаются правильные шаги, но они не доделываются. Например, увидели интересную вакансию, и 90 процентов кандидатов нажимают кнопку откликнуться. А учитывая, что такую кнопку сегодня нажали 100, 200 или 300 человек, то до вашего резюме не факт, что дойдут. Я бы рекомендовал напрямую связываться с работодателем, с лицами, которые принимают решения в этих компаниях, и тогда вероятность, что с вами встретятся, гораздо выше. А уже во время встречи вы сможете показать и свой опыт, и компетенции», — дал совет рекрутер.

Потребность в кадрах сейчас есть у большинства работодателей и даже те, кто заявляет о каком-то сокращении, оптимизации и прочее, все равно меняют каких-то сотрудников на более профессиональных Ильгиз Валинуров рекрутер

Ранее рекрутер назвал агробизнес и IT-бизнес самыми востребованными сферами работ в будущем.

