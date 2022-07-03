В Кремле оценили возможность возобновления переговоров по Украине

Песков: здравый смысл на Западе возобладает, переговоры по Украине возобновятся

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 июля, в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает», — сказал пресс-секретарь российского лидера, уточнив, что перед этим украинской стороне придется понять все условия Москвы, которые они и так «прекрасно знают».

«Согласиться на них. Сесть за стол. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — заключил он.

Ранее кандидат политических наук Павел Фельдман оценил вероятность прямых переговоров между президентами России и Украины. По его словам, пока действия на фронте не расставят все точки над «i», рассуждать об этом можно только в гипотетическом ключе.