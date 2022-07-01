Вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского оценили

Политолог Фельдман оценил вероятность прямых переговоров Путина с Зеленским

Пока действия на фронте не расставят все точки над «i» рассуждать о переговорах между президентами России и Украины можно только в гипотетическом ключе, считает кандидат политических наук Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность прямых переговоров глав двух стран.

«Ситуация еще не созрела»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент ведется подготовка телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским главой государства Владимиром Зеленским. Турецкий президент рассказал, что беседы с российским и украинским коллегами пройдут для реэкспорта сельскохозяйственной продукции, и резюмировал, что дальнейшие шаги Анкары будут определены после ответов Путина и Зеленского.

Предвестником некой «большой встречи» могло бы стать вытеснение ВСУ за рамки Луганской и Донецкой областей Павел Фельдман политолог

«Говорить о конкретных сроках достижения этой цели нецелесообразно. Ясно одно: на данный момент идея о прямых переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вряд ли найдет поддержку у граждан России или жителей Украины. Даже чисто визуально представить себе такое событие очень тяжело. Ситуация еще не созрела», — убежден Фельдман.

Активность Эрдогана

Политолог считает, что желание Эрдогана выступить миротворцем в конфликте между Россией и Украиной можно легко объяснить.

Эрдогана прельщает идея о том, чтобы Анкара стала площадкой для переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной Павел Фельдман политолог

«За это достижение ему полагалась бы как минимум Нобелевская премия мира. Однако есть две проблемы, которые ставят реалистичность этого сценария под вопрос. Во-первых, при всем уважении к Турции, она не обладает достаточными политическими ресурсами, чтобы выступать посредником в вопросах такого уровня. Во-вторых, ее миротворческие усилия вряд ли понравятся старшим партнерам по блоку НАТО в лице Великобритании и США, которые склоняются к долгому военному противоборству с Россией на территории Украины», — объяснил он.

В последние месяцы мы наблюдаем бум информационной активности Эрдогана. Каждый день он дарит мировым СМИ новые поводы говорить о себе, заявил Фельдман.

«Его можно понять, ведь через год Турцию ждут президентские выборы, исход которых не предопределен. Не успела остыть горячая дискуссия вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО, как он уже ловит хайп на теме урегулирования мирового продовольственного кризиса», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Турция в рамках запуска стамбульского механизма на первом этапе рассматривает открытие трех коридоров для вывоза зерна из порта Одессы.