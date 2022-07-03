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Минобороны Британии сообщило о взломе своих страниц в Twitter и YouTube

Минобороны Британии: неизвестные взломали страницы вооруженных сил в Twitter и YouTube

Фото: Szabo Viktor / Unsplash

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что неизвестные взломали страницы вооруженных сил страны в Twitter и YouTube. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в настоящий момент ведется расследование. «Мы предельно серьезно относимся к информационной безопасности и работаем над решением проблемы», — заявил он.

Ранее стало известно, что российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Представители объединения заявили, что в результате ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов.

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