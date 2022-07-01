Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российские хакеры атаковали сайт налоговой платежной системы США

Хакеры из Killnet сообщили об атаке на сайт Федеральной налоговой платежной системы США

Фото: Silas Stein / Unsplash

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Об этом сообщается в Telegram-канале хакеров.

Представители Killnet заявили, что в результате атаки ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов.

Сейчас при попытке зайти на сайт появляется сообщение: «Доступ запрещен. Вы не можете зайти на сайт. Владелец ресурса установил ограничения, которые препятствуют вашему доступу к сайту».

Материалы по теме:
«Как только наладят контакт с Калининградом, мы остановимся!» Как хакеры из Killnet попытались отрезать Литву от мира
«Как только наладят контакт с Калининградом, мы остановимся!»Как хакеры из Killnet попытались отрезать Литву от мира
29 июня 2022
«Не надо было угрожать моей стране» Хакеры Killnet защищают Россию, сражаясь с Anonymous и НАТО. Кто за ними стоит?
«Не надо было угрожать моей стране»Хакеры Killnet защищают Россию, сражаясь с Anonymous и НАТО. Кто за ними стоит?
15 апреля 2022

В Федеральной налоговой платежной системе США пока никак не прокомментировали атаку.

Ранее хакеры из Killnet обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на блокаду Калининграда властями республики. Представители группы уточнили, что в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов. Позднее стало известно, что российские хакеры добились изоляции 70 процентов всей сетевой инфраструктуры Литвы.

Перед этим власти Литвы объявили о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попадают под санкции Евросоюза, по железной дороге в Калининград. В Совфеде в ответ обвинили Литву в нарушении международного права.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о больших потерях украинской армии в районе Лисичанска
СКР завел дело по факту хищения 27 миллионов рублей у «Роскосмоса»
Эрдоган пригрозил внезапным началом операции в Сирии
Песков заявил о сохранении масочного режима в Кремле
Кремль отреагировал на отказ президента Финляндии играть с Путиным в хоккей
Больше половины школ и детских садов пожаловались на нехватку бумаги
Стилистка назвала удешевляющий внешний вид женщины маникюр
IKEA перенесла онлайн-распродажу
В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов
Заявление Зеленского о замещении российского газа сочли голословным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.