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Российские хакеры заявили о блокаде Литвы

Хакеры из Killnet сообщили о блокировке 70 процентов интернет-инфраструктуры Литвы

Фото: Andrey Rudakov /Getty Images

Российские хакеры за 39 часов добились изоляции 70 процентов всей сетевой инфраструктуры Литвы. Об этом группировка Killnet сообщила в своем Telegram-канале.

Интернет-инфраструктура Литвы находится в блокаде, говорится в сообщении. Хакеры отключили ее значительную часть от остального мира. «В данный момент Литва находится в более печальных условиях, чем Калининград», — добавили в Killnet.

В частности, хакеры заблокировали сайт литовского провайдера Balt Net, а также сайт, мобильное приложение и интернет-услуги крупнейшей сети АЗС Baltic Petroleum.

О начале масштабной кибератаки на интернет-инфраструктуру Литвы российские хакеры объявили 27 июня. В результате атаки перестали работать 1089 веб-ресурсов Литвы, в том числе сайты госорганов. Центр кибербезопасности Литвы подтвердил интенсивную DDoS-атаку на сайты госорганов.

Незадолго до атаки Killnet выдвинула властям Литвы ультиматум и потребовала разблокировать транзит в Калининград в течение 48 часов. В своем видеообращении хакеры пригрозили кибератаками на литовские компании.

Власти Литвы 17 июня после консультации с Еврокомиссией решили прекратить с 18 июня транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининград. В ответ вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обвинил власти республики в нарушении международного права. Секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе своей поездки в Калининград пригрозил Литве жестким ответом. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал хамским решение Литвы и предупредил, что ответные меры будут очень жесткими.

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Денис Савосин
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