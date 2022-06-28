Медведев назвал хамским решение Литвы перекрыть транзит грузов в Калининград

Медведев предупредил Литву о последствиях из-за запрета транзита грузов в Калининград

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам» назвал хамским решение Литвы перекрыть транзит сухопутных грузов в Калининград.

По словам Медведева, решение Вильнюса о запрете транзита российских товаров лишний раз доказывает, что в Литве не задумываются о последствиях своих шагов. «Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», — заявил он.

Он обратил внимание на то, что даже Евросоюз (ЕС), принимая решение о антироссийских санкциях, обсуждались возможные последствия, «исключения и толкования того, что делать, чтобы не создать страновых проблем или не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности». Поэтому, считает Медведев, ответственность за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. «И все отрицательные последствия наступят именно для него», — предупредил он.

Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины.

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