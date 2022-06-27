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В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов

Центр кибербезопасности Литвы сообщил об интенсивных DDoS-атаках на сайты госорганов

Фото: Sigmund / Unsplash

Центр кибербезопасности Литвы прокомментировал кибератаку на сайты госорганов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители центра кибербезопасности Литвы заявили, что на сайты государственных органов и частных предприятий страны идет интенсивная DDoS-атака.

«Оказание услуг части пользователей сети затруднено, проводятся восстановительные работы», — уточнили они и добавили, что в настоящий момент проводят переговоры с международными поставщиками интернет-услуг для поиска решений по нормализации ситуации.

Временно исполняющий обязанности директора центра Йонас Скардинскас не исключил, что в ближайшие дни на сайты Литвы будут «осуществляться похожие или даже большей интенсивности атаки, особенно в сфере транспорта, энергетики и финансов».

Ранее 27 июня члены российской хакерской группы Killnet сообщили, что обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на блокаду Калининграда литовскими властями. По их словам, в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов республики.

17 июня Литва объявила о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попадают под ограничительные меры Евросоюза, по железной дороге в Калининград. В ответ вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обвинил власти республики в нарушении международного права.

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Евгения Наумова
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