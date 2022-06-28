Медведев предупредил о жестких мерах в ответ на запрет транзита в Калининград

Медведев: ответные меры на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

По его словам, значительная часть мер будет носить экономический характер, а также «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Также политик добавил, что российская сторона может принять аналогичные меры. Он отметил, что грозит нагнетанием конфликта. По его мнению, подобная эскалация властей Литвы приведет к тому, что пострадают от нее обычные граждане страны.

Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже Дмитрий Медведев Замглавы Совбеза России

Запрет транзита в Калининград

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). В список вошли, в частности, продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности, а также косметика и парфюмерия.

22 июня депутат литовского сейма Матас Малдейкис анонсировал новые ограничения на транзит товаров в Калининград. Он сообщил, что 10 июля в силу вступит запрет на транзит цемента, алкогольных напитков и других продуктов, 10 августа — на уголь и другое твердое ископаемое топливо, а 5 декабря и в феврале 2023 года — на нефть и продукты ее переработки.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к отключению от электроснабжения со стороны России в отместку за транзитные ограничения для Калининграда, но никакой военной конфронтации не ожидается.

После обвинений в транспортной блокаде премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика не блокирует Калининград и запрет направлен только на товары, находящиеся под санкциями.

Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкций Ингрида Шимоните Премьер-министр Литвы

Реакция России

В МИД России заявили, что Москва будет защищать свои интересы, если Литва не возобновит грузовой транзит через свою территорию в Калининградскую область.

В министерстве подчеркнули, что Россия «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», если в ближайшее время Литва не восстановит в полном объеме грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ.

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, если Литва продолжит вести свою политику в прежнем ключе, с российской стороны должна последовать предельно жесткая реакция.

С моей точки зрения, реакция должна быть экономической. Если Литва на этой позиции останется, она должна пострадать. Мы должны отсечь любые сюжеты, связанные с теми вариантами транзита через территорию Литвы, которые позволяют ей на этом транзите зарабатывать экономически Константин Косачев Вице-спикер Совета Федерации

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, отметил, что действия Литвы оказались не ошибкой, а целенаправленной политикой.

Политик также назвал ограничение транзита грубым нарушением гуманитарных международных норм, подчеркнув, что Россия должна ввести ответные меры.

Честно говоря, я надеялся, что они скажут: «Ошиблись, давайте уточним». Но нет. Во всяком случае, та риторика, которая видна в СМИ, говорит о том, что это целенаправленная политика Антон Алиханов Губернатор Калининградской области

Алиханов добавил, что в российском регионе четыре порта готовы принимать суда из регионов страны. Он добавил, что блокада Калининграда не должна отразиться на людях или ее влияние должно быть минимальным.