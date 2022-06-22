В Литве заявили о готовности остаться без российского электричества

Президент Литвы Науседа заявил, что страна готова к отключению электроснабжения из России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к отключению от электроснабжения со стороны России в отместку за транзитные ограничения для Калининграда. Об этом он рассказал Reuters.

«Мы готовы к недружественным действиям со стороны России (в ответ), таким как отключение от системы БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — прим. «Ленты.ру») или другим», — сказал Науседа.

В агентстве отмечают, что спустя 30 лет после распада СССР и 17 лет с момента вступления в Европейский союз страны Прибалтики все еще зависят от энергоснабжения из России. Однако в 2021 году Литва установила оборудование, необходимое для быстрого подключения к сети континентальной Европы на случай, если российская сторона решит отключить подачу электроэнергии.

Науседа также отметил, что не верит в военное противостояние Литвы и России. «Я не верю, что Россия бросит нам вызов в военном плане, потому что мы член НАТО», — заявил он.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

В ответ на это Россия потребовала от Литвы возобновить грузовой транзит через территорию республики в Калининградскую область и пригрозила «защищать свои национальные интересы».